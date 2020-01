Tensions Iran-États-Unis: "L'investisseur ne doit pas changer son fusil d'épaule"

Suite aux frappes iraniennes, faut-il s'attendre à une correction boursière, pour les actions américaines en particulier?

Une correction légère. Dans un premier temps, les marchés ont paniqué, avant de se reprendre. Parce que les commentaires des Iraniens d'une part, disant qu'il s'agit d'une réponse proportionnée, et de Trump tweetant "all is well", ont rassuré. Il faut toujours être prudent s'agissant de Trump, mais cela laisse penser qu'il n'y aura pas davantage de représailles par après. Les marchés européens vont donc évoluer légèrement à la baisse ce mercredi. Et dans les prochains jours et prochaines semaines, on devrait voir davantage de prime de risque s'installer dans le prix du pétrole. Cela signifie un prix du pétrole structurellement un peu plus élevé.