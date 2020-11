Tesla dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière

À l'ouverture de la Bourse de New York, Tesla a franchi pour la première fois de son histoire les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Avec un bond de 3,29% dès les premiers échanges de ce mardi à Wall Street, le titre Tesla a franchi les 539 dollars, ce qui permet au constructeur de voitures électriques d'afficher une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars. À titre de comparaison, Tesla pèse à présent plus que Toyota, Volkswagen et le groupe chinois Byd réunis, soit les trois plus grands constructeurs de la planète.