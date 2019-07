Tesla, le pari sur la voiture électrique

Tesla reste une entreprise très difficile à aborder pour les investisseurs. Le groupe est exceptionnellement bien positionné sur la tendance de long terme des véhicules électriques, et dégage plus de 90% de ses ventes sur la vente et l’entretien de ce type de voitures. Avec des ventes de 250.000 voitures en 2018, le groupe avait une part de marché globale estimée entre 12 et 17% sur ce segment.

Tesla dégagera une perte durant l’exercice en cours, avec une sortie du rouge qui pourrait intervenir en 2020. Les attentes ont toutefois été révisées à la baisse ces 12 derniers mois, et une prudence certaine doit être de mise pour un groupe dont le chiffre d’affaires reste très volatil. Le groupe a toutefois été en mesure de rassurer les marchés durant les dernières échéances trimestrielles, et a déjà annoncé avoir réalisé des livraisons record durant le deuxième trimestre 2019.

Cap sur la Chine

Les attentes vont également être de plus en plus dépendantes dans la capacité du groupe à développer ses ventes à l’international, et plus particulièrement en Chine où une grande usine est en construction et devrait commencer à produire des voitures d’ici le début 2020. Le futur Modèle Y, un SUV qui a été dévoilé en mars dernier, devrait relancer la dynamique de vente aux Etats-Unis, un marché qui est traditionnellement très friand pour ce type de véhicules.