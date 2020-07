Tesla vole de record en record à Wall Street

Sofina s’est adjugé 4,78% à 241 euros. En moins de deux mois, deux groupes dont la société d’investissement financier bruxellois détient des participations font l’objet de convoitise. Après Giphy qui a été acquis par Facebook, cette fois c’est Postmates - dont Sofina détient 3,22% - qui pourrait être acheté par Uber. Selon des articles parus dans la presse américaine, la transaction pourrait être annoncée lundi prochain. Son prix oscillerait entre 2,3 et 3,9 milliards de dollars.

Après BP il y a huit jours, c’est au tour de Shell d’annoncer d’importantes dépréciations d’actifs. Il passera dans ses comptes du deuxième trimestre une charge de dépréciation comprise entre 13,4 et 19,6 milliards d’euros. A Amsterdam, son action a reculé de 0,73% à 14,624 euros.

Profitant des déboires de Wirecard, Adyen poursuit sa course vers les sommets. L’action a encore progressé de 5,22% à 1.351,5 euros. Celle de Wirecard à Francfort a rebondi de 152% à 3,23 euros.

Parmi les valeurs bancaires en Europe qui ont été fort recherchées cette semaine, BBVA s’est adjugé 4,97% à 3,147 euros, Santander 5% à 2,227 euros, Unicredit 6,5% à 8,42 euros et BNP Paribas 5,2% à 36,28 euros.

Dans le secteur aérien à New York, FedEx s’est envolée de 19,5% à 155,48 dollars. En difficulté au cours des derniers trimestres en raison de la perte de contrats avec Amazon, cette compagnie aérienne a fait part d’une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d’affaires et de son bénéfice trimestriel, du fait entre autres de l’augmentation sensible de ses livraisons de colis durant le confinement.