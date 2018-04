Thomas Herbert (Ethenea): "Nous préparons notre portefeuille à une dégradation de l'économie"

Interview | Depuis l’an dernier, Thomas Herbert dirige la gestion des portefeuilles chez Ethenea et, plus directement, Ethna-AKTIV, en compagnie (notamment) de Luca Pesarini. Nous l’avons rencontré lors de son récent passage en Belgique.

Les phrases clés "La possibilité d’une guerre douanière est réelle et il y a un risque réel que la croissance mondiale soit réduite de 0,5%, avec des échanges commerciaux qui se contracteraient de 8%." "Toutes les discussions concernant une récession dans le courant de cette année sont largement prématurées." "Ces douze derniers mois, nous avons préparé le portefeuille à un contexte que nous attendions plus volatil pour 2018."

Quelle est votre analyse de la performance d’Ethna-AKTIV durant les dernières années?

Notre entreprise s’est développée rapidement au fil des années et, par conséquent, a employé un certain nombre de nouvelles personnes. Néanmoins, il a été difficile de suivre la croissance. Cela a eu un impact sur les processus, les structures et la gestion des risques. En tant que petite équipe, tout le monde a fait un peu de tout. Au début de l’entreprise, ce n’était pas un problème, mais une fois qu’une entreprise atteint une certaine taille, cette approche ne fonctionne plus parfaitement. Avec une équipe plus grande et des processus optimisés, nous voulons bâtir sur nos succès antérieurs. Nous continuons à développer nos principes de base en équipe. Cependant, nous avons clairement défini les responsabilités de mise en œuvre au sein de nos trois fonds. Nos gestionnaires de portefeuille sont entièrement responsables de leur produit, de son profil de risque et de son rendement. Il n’est plus question que tout le monde fasse tout. Cela rend nos processus de prise de décision plus compréhensibles et clairement structurés.

CV EXPRESS Thomas Herbert a rejoint l’équipe de direction d’Ethenea en 2017. Il compte vingt années d’expertise dans la gestion de portefeuille acquise auprès du Crédit Agricole, la DZ Bank et chez Adia (Abu Dhabi), un des plus importants fonds souverains au monde, où il était directeur de la stratégie obligataire. Il occupait jusqu’à la mi-2017 le poste de CIO chez Oddo Meriten.

Quelles sont les valeurs à la base de la philosophie d’investissement d’Ethenea?

Notre stratégie reste basée sur quelques grands principes qui avaient déjà été fixés par Luca Pesarini lors de la création d’Ethenea en 2002. Premièrement, nous visons une gestion active et flexible. Nous n’attendons pas qu’un événement se produise et vienne nous sauver. Il ne s’agit pas d’une gestion de type ‘acheter et conserver’. Deuxièmement, nous sommes personnellement investis dans nos fonds, et nous visons donc à préserver les capitaux et limiter les phases de pertes. Troisièmement, nous ne croyons pas aux indices de référence. Et quatrièmement, nous proposons un nombre limité de stratégies sur lesquelles nous nous concentrons.

Quels sont les objectifs de votre gestion?

Nous n’avons clairement pas l’objectif de vous promettre des performances à 2 chiffres, mais par contre nous sommes là pour protéger votre capital si les marchés corrigent de manière importante. En outre, nous sommes également convaincus que vendre une position n’est pas une manière de gérer le risque d’un portefeuille, ni d’être actif et flexible. Pour rapidement exposer le portefeuille à un thème ou à une zone géographique, nous aurons donc recours à des "futures". De même, pour diminuer notre exposition à un marché, nous vendrons des "futures" bien avant de prendre la décision de sortir de certaines lignes individuelles. Ces instruments sont bon marché, et permettent d’ajuster rapidement un portefeuille sans augmenter inutilement les frais de transaction.

Quels sont les thèmes que vous jouez dans votre portefeuille actions?

Après avoir décidé d’une stratégie d’investissement sur la base d’un scénario macroéconomique, nous déterminons quelques thèmes d’investissements, comme par exemple les banques, le secteur du luxe, ou la robotique. Ce n’est qu’ensuite que nous prenons des lignes individuelles, mais sans faire d’arbitrage. Nous achetons donc toutes les grandes sociétés exposées à un thème bien précis et nous les vendons toutes une fois que le thème aura été épuisé. Ce n’est pas la sélection de titres qui est à la base de la stratégie d’investissement d’Ethna-AKTIV, mais notre capacité à faire des choix entre les différentes classes d’actifs. A noter toutefois que ce ne sera pas le cas pour une stratégie comme Ethna-DYNAMISCH, une stratégie où les gestionnaires auront la possibilité de faire du stock picking sur des actions individuelles.

Comment s’est comporté Ethna-AKTIV durant l’année écoulée?

En 2017, l’Ethna-AKTIV a généré un rendement de 5,98%. Le portefeuille d’actions, qui représentait en moyenne 25% des actifs sous gestion, a généré 20% de rendement tandis que la partie obligataire a affiché un rendement de 8%. En rétrospective, bien que l’année ait semblé être une année sans heurt, il y a eu quelques échéances et développements législatifs majeurs, qui ont nécessité une gestion active. Compte tenu de notre mandat conservateur, nous avons acheté des protections en vue de couvrir le portefeuille et de le protéger de tout événement qui pourrait avoir un impact significatif sur la performance.

Quels seront les principaux facteurs de volatilité en 2018?

La possibilité d’une guerre douanière est réelle et il y a un risque réel que la croissance mondiale soit réduite de 0,5%, avec des échanges commerciaux qui se contracteraient de 8%. Ceci aura des conséquences importantes sur les résultats des entreprises et sur les valorisations des marchés boursiers. En outre, les Etats-Unis seront affectés par une hausse de l’inflation importée, car ils n’ont tout simplement plus les capacités de produire eux-mêmes l’acier et l’aluminium qu’ils utilisent. À ce titre, il existe aujourd’hui de nombreuses forces qui soutiennent l’inflation par rapport aux années précédentes, et le retour des tensions inflationnistes constitue la principale crainte que nous pouvons avoir pour les prochains mois.

"Nous avons baissé de 10% notre exposition aux marchés boursiers."

Les conditions sur les marchés risquent donc de devenir plus difficiles?

Ce climat plus incertain aura des conséquences sur la politique de normalisation des taux américains. Toutefois, même si la croissance mondiale se contracte de 0,5%, les perspectives restent favorables pour les mois à venir dans les quatre principales économies mondiales, avec des résultats qui continueront à progresser rapidement en Europe, tandis que les entreprises américaines resteront soutenues par la réforme fiscale. Les marchés n’ont toutefois pas l’habitude de s’ajuster lentement lorsqu’ils intègrent de nouvelles hypothèses, et la réaction risque d’être brutale lorsque les gestionnaires vont intégrer cette nouvelle donne. Il faudra suivre l’évolution des chiffres d’inflation avec une attention toute particulière.

Faut-il donc exclure un risque de récession à court terme?

La Fed s’attend à poursuivre la normalisation de son taux directeur, à raison de deux nouvelles hausses en 2018, trois en 2019 et deux en 2020. À ce rythme, nous devrions arriver à un taux de 3% vers le milieu de l’année prochaine, et ce n’est qu’à partir de ce moment que nous pourrions assister à une inversion de la courbe des taux (lorsque les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme). Toutes les discussions concernant une récession dans le courant de cette année sont donc largement prématurées.

Comment préparez-vous votre portefeuille dans ce contexte?