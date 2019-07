Thomas Rowe Price et les valeurs de croissance

Thomas Rowe Price Jr, qui a fondé l'un des plus grands asset managers du monde, a été le premier à conceptualiser l'investissement dans les valeurs de croissance, face à la spéculation à court terme.

Thomas Rowe Price Jr est un investisseur américain né en 1898 à Baltimore (Maryland). Après des études universitaires de chimie, il se rend toutefois rapidement compte qu’il est plus intéressé par les investissements.

Cette vision entraîne toutefois des conflits avec de nombreux collègues, et le pousse à créer en 1937 T.Rowe Price. "Nous voulons des clients qui soient des investisseurs. Nous ne voulons pas des spéculateurs qui s’attendent à ce que nous devinions les mouvements à court terme sur les marchés, chose que nous ne sommes pas capables de faire." Il est resté près de 30 ans (de 1937 à 1966) à la tête de sa société, qui figure encore aujourd'hui parmi les plus grands asset managers du monde avec des actifs sous gestion qui dépassent 1.000 milliards de dollars .

Valeurs de croissance

La grande innovation de Thomas Rowe Price Jr fut d’être le premier à conceptualiser l’investissement dans des valeurs de croissance, des entreprises bien gérées positionnées dans des secteurs attractifs, et ayant le potentiel de faire progresser leurs résultats et dividendes plus rapidement que l’inflation.