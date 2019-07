Tomra Systems, le roi de la récupération

Tomra Systems est un nom qui n’a que récemment fait son apparition dans le radar des gestionnaires de fonds durables, après que la société a vu sa capitalisation quintupler durant les cinq dernières années. Le groupe est le leader mondial dans la fabrication de machines qui permettent de trier et de récupérer automatiquement les bouteilles usagées en verre et en plastique, notamment à l’aide de senseurs qui permettent de rapidement identifier les différents types de bouteilles . Ce sont les machines de Tomra qui sont notamment utilisées dans de nombreux hypermarchés belges en vue de récupérer les bouteilles consignées.

Climat négatif

La position de Tomra Systems est aujourd’hui centrale dans la mise en place d’une économie circulaire des déchets dans la plupart des grandes régions, et plus particulièrement au niveau de l’Union européenne où le groupe réalise près de 50% de son chiffre d’affaires. Ce sont ainsi plus de 82.000 systèmes de tri qui sont installés dans les magasins des pays occidentaux, qui ont permis de récupérer 35 milliards de canettes et de bouteilles sur l’exercice écoulé.