Total dope le rendement de son action

Ne comptez pas sur les cours des valeurs pétrolières pour engranger de juteuses plus-values boursières . L’action Total par exemple n’a progressé que de 49% depuis l'année 2000. Celles de Royal Dutch et de BP accusent même une perte de 13% et 41,6% successivement sur cette période.

Un return de 6,7% par an depuis 2000

Comme le dividende compte pour plus de la moitié du return d’une action sur le long terme, cette décision permettra fort probablement à l’action Total de garder à l’avenir une longueur d’avance sur celle de ses principaux rivaux, Royal Dutch et BP .

Le cours de l’action Total, on l’a dit, n’a gagné que 49% depuis l’an 2000. Mais si l’on y ajoute les dividendes versés par le groupe durant cette période, l’actionnaire a enregistré un gain total brut (ou return = cours de l’action + dividendes perçus réinvestis dans les actions Total) de 258%, soit l’équivalent de 6,7% par an selon des calculs effectués par Bloomberg. C’est deux fois plus que l’actionnaire de Royal Dutch (130%). Et six fois plus que celui de BP (41,9%)!