Touché par des inondations, Be Semiconductor boit la tasse en bourse

Le CAC 40 a reculé de 0,82%, le Footsie britannique de 0,99% et le Dax allemand de 1,88%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté clôturé sur une baisse de 1,38% après avoir perdu jusqu'à 2,56% en début de séance.

Encore des problèmes d'approvisionnement

Le titre Novo Nordisk a signé la plus mauvaise performance en Europe, avec une chute de 11,73% à la Bourse de Copenhague. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé vendredi soir avoir des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis en raison d'un arrêt des livraisons par un de ses sous-traitants. Si cela ne devrait pas impacter les résultats 2021 du groupe danois , qui table toujours sur une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation de 12% à 15%, il craint de ne pas pouvoir répondre à la demande américaine au cours du premier semestre 2022 .

Be Semiconductor prévoit désormais une baisse de 15% à 20% du chiffre d'affaires entre octobre et décembre par rapport au troisième trimestre.

Autre avertissement sur résultats: Be Semiconductor (-4,15%) a abaissé ses prévisions pour le quatrième trimestre à cause des inondations affectant son principal site de production en Malaisie. La société prévoit désormais une baisse de 15% à 20% du chiffre d'affaires entre octobre et décembre par rapport au troisième trimestre, contre une baisse de 5% à 15% annoncée précédemment.