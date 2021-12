Toujours plus de cotations chinoises rapatriées des USA

China go home... La plus grande introduction en bourse des dix dernières années à Shanghai confirme la tendance des grandes sociétés chinoises à rapatrier leur cotation, faute de pouvoir rester à Wall Street. Mardi, China Mobile, premier opérateur de réseau mobile au monde, a annoncé son intention de lever jusqu'à 56 milliards de yuans (7,8 milliards d'euros) en se faisant coter à la Bourse de Shanghai.

D'après les données de Refinitiv citées par l'agence Reuters, l'IPO (Initial Public Offering: offre publique en vue d'une introduction en bourse) de China Mobile sera la cinquième plus grande opération du genre jamais réalisée en Chine . Ce sera aussi la plus grande entrée sur le marché d'actions chinois depuis la cotation d'Agricultural Bank of China en 2010.

Biden reste ferme

Le repli de China Mobile vers son marché boursier domestique est un énième épisode de la longue série de retours au bercail de groupes chinois qui étaient cotés en Bourse de New York . Rien que dans le secteur télécom, les deux principaux concurrents du groupe chinois, China Telecom et China Unicom, avaient tous les deux déjà troqué leur listing américain contre une présence à Shanghai.

Comme China Mobile, ces deux dernières entreprises avaient été poussées vers la sortie du marché américain par un décret de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, qui voulait limiter les possibilités des Américains d'investir dans des sociétés technologiques chinoises. Cette position américaine n'a pas changé sous l'administration de Joe Biden. L'actuel Président entend rester ferme à l'égard de Pékin, non seulement à cause de la rivalité économique entre les deux grandes puissances mais aussi à cause de leurs différends en matière de droits humains, une confrontation particulièrement sensible dans l'épineux dossier de Hong Kong.