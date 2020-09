Trop d'engouement pour les actions? Ou pas assez?

Les chiffres proviennent d’une note toute fraîche de la Banque centrale européenne (BCE) et sont très parlants. Actuellement, seulement 9% de la population adulte dans la zone euro détient des actions cotées en bourse, un chiffre qui se compare à 52% aux États-Unis! Il y a encore du chemin à parcourir afin de convaincre les ménages européens de s’intéresser aux marchés boursiers. Comme il reste du chemin avant de créer cette vraie union des marchés des capitaux qui pourrait tirer la croissance économique de la zone euro, comme l’a encore rappelé cette semaine Luis de Guindos, le vice-président de la BCE. Le but: faciliter l’accès aux actions et obligations des sociétés afin pour ces dernières de moins dépendre du seul crédit bancaire. Et dans le même temps proposer aux épargnants une alternative aux dépôts.

Pendant la période de confinement, bloqués chez eux, certains particuliers se sont rués vers les courtiers en ligne, surtout après la chute des cours intervenue de mi-février à mi-mars. Aux Etats-Unis, on peut parler de "Robinhood-mania", avec des ouvertures massives de comptes-titres sur cette application de trading qui ne fait pas payer (ou très peu) de commissions sur les transactions. Résultat: des actions comme Tesla ont été véritablement portées par les investisseurs individuels qui certains jours représentent 25% des transactions totales sur les marchés US. On est loin des 10% en moyenne en 2010. Cet apport des particuliers est véritablement en train de transformer les marchés américains. Au point de créer certaines bulles prêtes à exploser, comme on l'a vu jeudi avec la chute du Nasdaq de 5% et celle de 9% de l'action Tesla.