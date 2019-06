Trump a raison, l'euro est sous-évalué

Le président Donald Trump a accusé mardi l'Europe de dévaluer l'euro dans une série de tweets matinaux qui ciblent aussi, une nouvelle fois, la politique monétaire de la Réserve fédérale. "L'Euro et d'autres monnaies sont dévaluées contre le dollar, causant un gros désavantage pour les Etats-Unis", a affirmé Donald Trump sans autre précision. "Le taux d'intérêt de la Fed est beaucoup trop élevé et s'ajoute à un assouplissement quantitatif ridicule", ajoute-t-il dans le même message, avant de tweeter deux minutes plus tard que le taux d'inflation aux Etats-Unis est "TRÈS BAS, une belle chose!".