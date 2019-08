Trump relance la guerre commerciale

Bourse | Les titres à suivre dans le secteur

Elizabeth Krutoholow, analyste du secteur biotechnologique et pharmaceutique chez Bloomberg Intelligence, a établi une liste des sociétés à suivre dans le domaine des thérapies géniques. "Les sociétés leaders dans la thérapie génique ont un avantage dans leur segment, qui présente des barrières élevées à l’entrée en raison des capacités de fabrication et les relations avec des centres académiques clés, et une expérience avec les autorités de régulation et les investisseurs" souligne-t-elle. Spark Therapeutics, UniQure (spécialiste du traitement de la maladie de Huntington), Novartis et sa filiale AveXis, ainsi que bluebird (qui a développé un traitement d’un désordre rare des gènes du sang) sont, selon l’analyste, les mieux placés en termes d’approbation des autorités sanitaires par rapport à la concurrence.

Sarepta, qui développe un traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne; BioMarin, qui mène la thérapie génique de l’hémophilie, tout comme Sangamo; Voyager, qui développe plusieurs thérapies géniques pour les maladies du cerveau; et Nightstar Therapeutics, leader du traitement de la choroïdérémie (une maladie rare de l’œil récessive) disposent, selon Elizabeth Krutoholow, d’un pipeline très développé et des essais cliniques avancés.

Elle souligne aussi que la durabilité est un élément clé du secteur car "les investisseurs déterminent le modèle optimal pour le remboursement, qui peut inclure un paiement initial (et un rabais si l’efficacité n’est pas au rendez-vous) ou un paiement en amortissement sur le temps". Selon elle, BioMarin, et sa thérapie génique de l’hémophilie, présente "les attentes les plus raisonnables" sur ce point. Mais elle reconnaît aussi que de nombreuses incertitudes pèsent sur le segment.