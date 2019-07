Trump veut placer deux colombes à la Fed

La première, Judy Shelton , est directrice à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et conseille également Donald Trump sur les matières économiques.

Or, les deux économistes cités par Donald Trump se sont déjà exprimés publiquement en faveur de taux d'intérêt directeurs plus bas.

"Pourquoi augmentons-nous les taux?"

Le directeur de la Fed de St-Louis ne voit pas non plus de risque d'inflation lié au niveau d'emploi élevé, une corrélation constatée habituellement et connue sous le nom de "courbe de Phillips". "Nous n'adhérons pas au principe de la courbe de Phillips selon laquelle un faible chômage cause de l'inflation, a-t-il déclaré à Bloomberg. Regardez le Japon!"