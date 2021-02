Un "Charging Bull" orphelin

Le sculpteur italo-américain Arturo Di Modica, auteur du célèbre taureau en bronze, est décédé à l’âge de 80 ans. C’est après le terrible krach boursier d'octobre 1987 que l'idée de cette sculpture baptisée "Charging Bull" lui est venue. Deux ans plus tard, à la mi-décembre 1989, il décide d'installer ce taureau, symbole de la hausse boursière, devant le New York Stock Exchange, mais sans demander aucune autorisation.

La sculpture est censée représenter la force et la prospérité de l’Amérique. "Lorsque la Bourse de New York a chuté en une séance de plus de 20%, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour la ville qui m'a accueilli. Alors l'idée m'est venue de sculpter ce taureau", dira l’artiste. Ce dernier n’a en tout cas pas du tout apprécié que vienne un jour s’installer face à son taureau, une "Fearless Girl" (une fille sans peur), sculpture en bronze pour dénoncer le manque de femmes dans les conseils d'administration. La fillette sera finalement déplacée.