Un activiste tenace

Ce mois d’octobre a vu le retour de l’investisseur activiste Nelson Peltz sur le devant de la scène. Après avoir joué un rôle cette année dans la fusion des sociétés de gestion Franklin Templeton et Legg Mason, son fonds Trian Fund Management vient de prendre une participation de 9,9% dans les firmes Invesco et Janus Henderson. De quoi mettre en ébullition Wall Street qui parle déjà d’une nouvelle consolidation dans le secteur. À noter que la firme Janus Henderson est déjà le résultat de la fusion, en 2017, entre Janus Capital et Henderson Group.