Un an après son prix négatif, le baril est en grande forme

Il y a un an, une offre surabondante, une chute de la demande due au virus et des stocks saturés avaient poussé l'or noir sous zéro. On en est loin aujourd'hui.

Le pétrole est plus cher qu'avant la crise sanitaire. Qui l'aurait parié il y a un an, jour pour jour, quand le prix du WTI (West Texas Intermediate) , le brut américain, était tombé à -37,63 dollars? Oui, il s'agissait bien d'un cours négatif. Ce niveau inférieur à zéro du prix de l'or noir US avait abasourdi tous les observateurs à l'époque. Il était symptomatique d'un problème ponctuel sur le marché pétrolier: le manque de capacité de stockage face à une forte production combinée à une lourde chute de la demande.

67 $ Cours du baril de Brent Le Brent cote à 67 dollars le baril ce mardi, contre un peu plus de 50 dollars avant la chute de 2020.

Comment en était-on à cette inversion du prix du baril WTI le 20 avril 2020? Il faut d'abord rappeler que le mois précédent, le 6 mars 2020, exactement, deux des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, la Russie et l'Arabie saoudite, échouent à s'entendre pour limiter leur production. Le marché s'attend alors à une hausse de l'extraction d'or noir. Cette anticipation d'une offre surabondante provoque une première chute des cours pétroliers.

Le mal est fait

Quand, en février 2020, la crise sanitaire touche de plein fouet l'Europe puis les États-Unis, les opérateurs du marché pétrolier intègrent la perspective d'une forte baisse de la demande énergétique, ce qui accentue encore le recul des prix du pétrole. En avril, malgré un accord arraché entre la Russie et l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), dont l'Arabie saoudite fait partie, pour réduire in extremis la production, le mal est fait: le pétrole dont la livraison est prévue en mai 2020 afflue dans les terminaux des pipelines américains et les investisseurs se rendent compte que les capacités de stockage conventionnelles seront insuffisantes. Autrement dit, ceux qui prendront livraison de ce pétrole devront payer cher pour le stocker ailleurs, ce qui fait passer le prix du contrat de livraison du WTI de mai, qui expire le 21 avril 2020, sous la barre de zéro puisque le détenir à cette échéance représentera un coût et non un gain!

La suite est connue: le marché s'adaptera rapidement, compte tenu de l'ajustement rapide de la production pétrolière mondiale, et le contrat de juin cotera, dès le 21 avril 2020, nettement plus haut, en territoire positif. Un an plus tard, cet épisode inouï de l'histoire des prix pétroliers semble déjà loin. Les cours du brut se situent bien au-dessus de leurs niveaux d'avant la crise. Ce mardi, le baril WTI évolue autour de 64 dollars, contre 45 dollars au début de mars 2020 avant la dégringolade des cours. Le prix du Brent se traite quant à lui à environ 67 dollars le baril, alors qu'il était fixé à un peu plus de 50 dollars à la même époque.

Malgré le virage vert

Et pour cause, actuellement, les investisseurs anticipent une production d'or noir contenue, notamment à cause d'événements ponctuels tels que des exportations pétrolières attendues en baisse en Libye. Et surtout, les économistes s'attendent à une forte reprise de la croissance économique, espérée grâce à la vaccination en cours contre le coronavirus.

La semaine dernière, les stocks de brut mesurés aux États-Unis sont apparus largement inférieurs aux prévisions.

Le pari des opérateurs du marché pétrolier est qu'une amélioration de la situation sanitaire permettra de lever suffisamment de restrictions pour permettre à la demande énergétique mondiale de se redresser fortement. Malgré le virage vert amorcé en Europe (pacte vert de la Commission européenne) et aux États-Unis (plan de relance du président Joe Biden misant notamment sur les énergies renouvelables), une forte reprise économique impliquera une hausse sensible de la demande de pétrole.