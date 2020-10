Un banquier central très vert

Sauf accident, le Néerlandais Frank Elderson, 50 ans, peut commencer à préparer ses valises pour Francfort. Ce juriste de formation qui a transité par la banque ABN Amro y remplacera au sein du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) Yves Mersch, dont le mandat arrive à échéance le 14 décembre. Ce dernier est considéré comme un "faucon" monétaire, partisan d’une ligne plus dure en matière de taux d’intérêt et d’achat d’actifs. En principe, provenant d’un pays du nord de l’Europe, Elderson devrait également se ranger dans ce clan des faucons. Siégeant actuellement au directoire de la banque centrale néerlandaise, il suit notamment les dossiers de supervision bancaire. "C’est quelqu’un d’extrêmement collégial. Il est pragmatique et constructif" souligne Peter Praet, l’ancien chef économiste de la BCE, qui l’a côtoyé dans les domaines de la surveillance et des infrastructures financières.