Un chef économiste pas comme les autres

À 53 ans, le chef économiste de la vénérable Bank of England (BoE) Andy Haldane, également membre de son Comité monétaire, a décidé de voguer vers d’autres horizons. Loin en apparence du secteur financier. Il va devenir le CEO de la tout aussi vénérable Royal Society for Arts (RSA), mélange de société savante et de think tank moderne, dont le prince Philip, qui vient de décéder, a longtemps été le président.