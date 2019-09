Un clair signal d'achat sur les actions

L'indicateur de Bank of America Merrill Lynch sur la tendance boursière traduit une exagération de la baisse des marchés actuellement, ce qui n'était plus arrivé depuis janvier.

L'indicateur de sentiment de marché de Bank of America Merrill Lynch a envoyé sur la semaine au 28 août un clair signal d'achat "à contre-courant" sur les actifs risqués, pour la première fois depuis le mois de janvier, selon une étude hebdomadaire sur les flux dans les fonds d'investissement collectifs de la banque américaine publiée vendredi.

Les analystes de Bank of America Merrill Lynch

La guerre commerciale s'est jusqu'à présent traduite par des taux plus bas, pas par une récession.

Alors que les Bourses mondiales ont amorcé un rebond cette semaine, l'indicateur "Bull & Bear" du sentiment de marché étalonné sur une échelle de 0 (excessivement baissier) à 10 (excessivement haussier) et destiné à identifier les signaux d'entrée ou au contraire de sortie sur les marchés d'actifs risqués , est tombé à 1,3 contre 2,4 la semaine précédente, écrivent les stratégistes de BAML dans leur note hebdomadaire.

Anticipation d'intervention des banques centrales

Ils expliquent qu'ils sont plus optimistes sur les actions et les matières premières en raison des dégagements très importants que ces deux classes d'actifs ont déjà subi et des anticipations d'assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales.