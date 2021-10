Un épisode difficile pour la n°1 du FMI

Après plusieurs semaines agitées, l'économiste bulgare Kristalina Georgieva, 68 ans, a finalement conservé son poste de directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Ceci alors qu'un magazine comme The Economist avait demandé sa démission, et que le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, l'avait au contraire défendue avec passion.

La controverse est liée au rapport que la Banque mondiale a commandé au cabinet d'avocats WilmerHale, concernant l'indice Doing Business, qui classe les pays en fonction de la facilité à pratiquer des activités commerciales . Georgieva était accusée d'avoir favorisé le classement de la Chine en 2018, alors qu'elle était à l'époque directrice générale de la Banque mondiale. Elle a toujours nié les faits.

Une accusation controversée

Cette affaire a divisé les membres du "board" du FMI. Si l'Europe (en particulier la France) a soutenu Georgieva, les États-Unis se sont montrés plus réticents. Stiglitz pense que certains n'apprécient guère les changements en cours au FMI, sous Georgieva, avec moins d'accent placé sur l'austérité et davantage sur le développement et le climat.