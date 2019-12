Un euro affaibli en 2019

L’euro a connu une année en retrait face aux autres devises dans le monde. La monnaie européenne a perdu plus de 3% face au yen, au franc suisse et au dollar. Face à la livre sterling, elle a lâché 5,22%. Sa pire performance a été enregistrée face au dollar canadien. La monnaie européenne a perdu 7,19%.

" La politique internationale a hanté les investisseurs en Europe cette année, plus que les problèmes politiques domestiques , constate Audrey Childe-Freeman, responsable de la stratégie devises chez Bloomberg Intelligence. La faiblesse de l’euro cette année a été provoquée par une économie européenne sous-performante et une tendance à un retour des pressions déflationnistes, qui ont conduit la Banque centrale européenne à prendre de nouvelles mesures. "

En septembre, la Banque centrale européenne avait annoncé de nouvelles mesures pour soutenir la croissance économique. Elle a abaissé son taux de dépôt à -0,50% et relancé, à partir de novembre, ses rachats d’actifs, pour un montant de 20 milliards d’euros par mois. Mais en juillet, des responsables de la banque centrale avaient déjà évoqué des mesures en raison de la persistance de la faiblesse de l’inflation dans la zone euro. "Durant l’été, l’euro avait chuté d’entre 4,5 et 5% face au dollar, et touché un plus bas de 1,0926 USD le 3 septembre, alors qu’à la fin du mois de juin, son cours s’élevait à 1,14 USD", rappelle Audrey Childe-Freeman.