Un fonds réservé aux femmes

Il s'appelle "We are Jane". Ce fonds d'investissement s'adressera à des jeunes entreprises en croissance ayant un chiffre d'affaires de deux millions d'euros environ. Mais LA condition, c'est qu'elles doivent avoir une femme à leur tête ou être détenues par une femme.

Avec "We are Jane", la Belgique dispose désormais d'un fonds d'investissement exclusivement destiné aux femmes entrepreneuses. Selon la cofondatrice Conny Vandendriessche, les femmes ont en effet trop peu d'opportunités et l'ambiance est encore assez machiste dans le secteur du capital à risque.