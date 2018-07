Un footballeur et une star hollywoodienne lancent un fonds d'investissement

Rien n'est dit non plus sur la façon dont Honda et Will Smith ont fait cause commune. L'Américain, auteur avec le Portoricain Nicky Jam et l'Albanaise Era Istrefi de l'hymne officiel du Mondial "Live it up", a classé le Japonais parmi les "joueurs les plus cools" de la Coupe du Monde 2018 en Russie. "J'aime son état d'esprit, c'est vraiment un bon gars", a ajouté le double nominé pour les Oscars.