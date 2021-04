Un géant des marchés qui ne doute de rien

Ken Griffin (Citadel) joue sur deux tableaux: "hedge fund" d'un côté, "market maker" de l'autre. Et jusqu'ici, cela lui réussit plutôt bien.

Ken Griffin, le créateur de la firme Citadel, est un homme intelligent. Il vient d’engager Heath Tarbert pour devenir le "chief legal officer" de Citadel Securities. Tarbert n’est autre que l’ancien président de la CFTC, le principal régulateur des marchés dérivés aux USA. Par le passé, Griffin avait déjà engagé des anciens de la SEC, le gendarme des marchés boursiers. Une manière, sans doute, de blinder sa forteresse et de faciliter le contact avec les régulateurs.

Ken Griffin craint qu'un retour de l'inflation et une hausse des taux d'intérêt ne viennent déstabiliser le marché.

D’aucuns ont critiqué ces passages trop faciles du secteur public vers le privé. Mais le multimilliardaire de 52 ans s’en moque. Citadel est une affaire qui marche. Il y a d’abord le hedge fund, avec quelque 35 milliards de dollars sous gestion et une performance de 19% en moyenne par an sur les 30 dernières années pour son fonds Wellington. Et puis, il y a Citadel Securities, qui joue un rôle majeur sur les marchés, puisque la firme exécute 40% des transactions des particuliers.