Un indice climatique pour l'Eglise d'Angleterre

Le nouvel indice analyse les sociétés cotées à Londres et leurs performances en fonction de cinq facteurs climatiques clés : leurs réserves de combustibles fossiles, les émissions de carbone, les initiatives vertes, leur gestion des risques en matière de transition et leur performance en matière de carbone.

Résultat des courses: l’Église n’investira plus dans des sociétés telles qu’ExxonMobil, Chevron et BP, car leurs objectifs en matière d’émission ne sont pas conformes à l’accord de Paris, qui vise à maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2°C. En revanche, Royal Dutch Shell, qui a fait des efforts pour se verdir, et Repsol sont repris dans l'indice. Cette initiative fait suite aux appels de Mark Carney, gouverneur sortant de la Banque d’Angleterre, pour que les fonds de pension abordent le risque financier du changement climatique.