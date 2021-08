Un logiciel de trading à 20% de rendement? Une arnaque de plus

Cette fois-ci, il s'agit d'une compagnie dénommée Fineko , qui selon la FSMA, commercialise en Belgique un logiciel de trading sur les devises et les cryptomonnaies. Elle ne dispose pas d'agrément auprès du régulateur belge pour commercialiser ses produits sur le territoire. "La commercialisation de ces logiciels de trading s’opère souvent par le biais d’un système pyramidal . Communément appelée vente multi-niveaux ou multi-level marketing (MLM), la technique consiste à inciter les consommateurs à recruter de nouveaux membres . En échange, ils reçoivent une récompense sous forme de commission ou de remise sur le prix du logiciel ou de l’abonnement" a constaté la FSMA dans un communiqué. "Ces réseaux MLM sont très actifs sur les médias sociaux à travers nombre de groupes (privés). Il est clair qu’ils visent surtout un public jeune" a ajouté le communiqué.

Liste noire en Russie

La société promettait à ses utilisateurs des rendements mensuels alléchants entre 20 et 30%. Elle avait aussi émis sa propre cryptomonnaie, le FNK, le 1er décembre 2020. Celle-ci pouvait même être échangée sur une plateforme de négoce de cryptomonnaies, Bit.team, qui a depuis annoncé une radiation de la devise virtuelle. En juin de cette année, les fondateurs de l'entreprise Fineko (Kirill Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, ainsi qu’Edward et Marat Sabirovs) ont annoncé un transfert de toutes les transactions en FNK, pour arrêter en juillet tous les paiements et empêcher les retraits. La cryptomonnaie, quant à elle, s'est effondrée. Car les fondateurs ont liquidé leur capital dans celle-ci.