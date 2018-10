Un luxe de détails pour expliquer le recul des valeurs haut de gamme

L’action du groupe LVMH, qui avait pourtant publié des résultats trimestriels solides la veille au soir, a chuté de 7,14%. Le titre du groupe français a emmené avec lui ses compatriotes Kering (-9,62%) et Hermès (-5,07%). La défiance des investisseurs pour les valeurs du luxe a traversé les frontières, happant au passage le britannique Burberry, en baisse de 8,09%, les suisses Richemont (-3,98%) et Swatch (-5,41%), ainsi que les italiens Salvatore Ferragamo (-4,24%) et Moncler (-10,85%). Même l’américain Tiffany & Co était en difficulté (-7,42% à 18h) à Wall Street. Seul le japonais Shiseido a été épargné, en limitant son recul à 1,52% en Bourse de Tokyo. Mais les investisseurs de la place nippone n’ont pas eu le temps de digérer la note de Morgan Stanley et il ne serait pas étonnant de voir l’action de la marque vantée par Lady Gaga se replier plus fortement ce jeudi à l’ouverture des marchés asiatiques.