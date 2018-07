Un monde sans guerre commerciale? L'hypothèse plaît aux investisseurs

De bons résultats trimestriels et la perspective d’un accord commercial entre les Etats-Unis et l’Europe ont rendu du tonus aux actions cette semaine.

Après avoir stagné la semaine précédente, l’indice EuroStoxx 50 des plus grandes capitalisations de la zone euro a repris sa marche en avant et a grimpé de 1,90% en cinq jours. C’est moins bien que lors de la deuxième semaine de juillet, où il avait bondi de plus de 3%, mais c’est tout de même appréciable. En se basant sur l’indice Stoxx 600, plus large, l’agence Bloomberg estime même qu’il s’agit de la meilleure semaine boursière en Europe depuis plus de deux mois.

Les indices des grandes places boursières européennes confirment cette tendance très positive. A Paris, le CAC 40 a gagné 2,10% cette semaine et à Francfort, le DAX a progressé de 2,38%. L’indice FTSE 100 de la Bourse de Londres est resté en retrait (+0,29% en cinq séances de cotation), pour trois raisons: premièrement, les valeurs pétrolières, bien représentées dans l’indice, ont reculé, dans le sillage du prix du baril de Brent (-0,30% cette semaine, à 74,5 dollars); deuxièmement, les modalités du Brexit restent incertaines; troisièmement, l’accord ébauché par le président américain Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker en vue de réduire les barrières commerciales entre les deux zones économiques les plus grandes du monde a surtout bénéficié aux actions de la zone euro.

Cette annonce surprise, qui laisse peut-être entrevoir un monde exempt de guerre commerciale – à tout le moins entre les USA et l’Europe – a particulièrement bénéficié aux valeurs automobiles, grandes gagnantes de la semaine boursière. Parmi les titres des constructeurs en vue, Volkswagen a gagné 4,36% en cinq jours, BMW a pris 4,65% et Daimler s’est adjugé 3,53% de hausse. Ce n’est pas un hasard: des tarifs douaniers aux Etats-Unis affecteraient principalement les constructeurs auto allemands.

Le courant acheteur qui a profité aux actions européennes cette semaine est également provenu de bons résultats d’entreprises. La banque suisse UBS, par exemple, a agréablement surpris les analystes. Dans la foulée, les investisseurs se sont mis à espérer d’autres bonnes surprises dans le secteur bancaire, ce qui a bénéficié notamment à BNP Paribas, qui a pris 6% en une semaine. ING a quant à elle grimpé de 5,09%.

L’action de la banque néerlandaise a soutenu le Bel 20, en progrès de 2,90% depuis lundi. L’indice belge a aussi bénéficié de la montée de 5,96% d’Ageas, cible de spéculations depuis l’annonce de l’éventualité d’une offre d’acquisition émanant du chinois Fosun.

Grâce aux valeurs financières, le Bel 20 a pu surmonter la déconvenue de son poids lourd AB InBev, en recul de 2,50% sur la semaine. Le groupe brassicole n’a pas vendu autant qu’espéré sur le marché américain. Le poids de sa dette pose aussi question aux yeux de certains investisseurs.

Facebook: triste record

Alors qu’elle perdait encore près de 3% sur la semaine jeudi soir, Proximus a renversé la vapeur ce vendredi à la faveur de l’annonce de bons résultats trimestriels, ce qui lui permet d’afficher un gain hebdomadaire de 4,84%.

Malgré un bénéfice semestriel en baisse, Engie a retenu l’attention des investisseurs en maintenant ses prévisions pour le reste de l’année, ce qui lui a permis de terminer sur une avancée de 5,79% en cinq jours.

Hors Bel 20, ThromboGenics a chuté de 8,28% cette semaine. Ce recul a été acté dès lundi après l’annonce de résultats décevants d’une étude clinique pour un traitement en développement destiné aux patients diabétiques. À l’opposé, Barco, soutenu par une note d’analyste, a bondi de 19,92%. De son côté, Banimmo a grimpé de 7,14% en cinq jours, après avoir publié un résultat net à l’équilibre au premier semestre, contre une perte lors des six premiers mois de 2017.

Si les résultats sont majoritairement bons en Bourse de Bruxelles et en Europe en général, c’est aussi le cas à Wall Street, dont les indices de référence ont avancé cette semaine. Et ce malgré les déboires de grands groupes tels qu’Exxon ou Facebook. Mais le plongeon de 20% du groupe de réseaux sociaux, jeudi, restera dans les annales comme la plus forte baisse de capitalisation boursière en une seule séance de cotation, la valeur de Facebook en Bourse ayant fondu de 120 milliards de dollars.

La Banque centrale européenne n’a pas perturbé la monnaie européenne en maintenant intégralement sa vision de la situation économique de la zone euro.

Les entreprises se plaignent moins des cours de change que lors de la sortie de leurs chiffres du premier trimestre. La stabilité de l’euro, qui est resté entre 1,16 et 1,18 dollar cette semaine, est donc de bon augure. La Banque centrale européenne n’a pas perturbé la monnaie européenne en maintenant intégralement sa vision de la situation économique de la zone euro.