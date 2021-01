Un mot de passe précieux pour le bitcoin

Un informaticien a perdu son mot de passe pour accéder à son portefeuille de bitcoin. 20% de la cryptomonnaie serait perdue à cause d'un oubli de ce genre.

Alors que le bitcoin tutoie les 40.000 dollars, un niveau record, certains se demandent où ils ont pu cacher leur mot de passe pour libérer leur portefeuille de cryptomonnaies. Le New York Times a révélé que Stefan Thomas, un informaticien vivant à San Francisco, risque de bloquer l'accès à son portefeuille de bitcoin après huit tentatives infructueuses de mot de passe. Il lui reste encore deux tentatives avant que son portefeuille ne devienne inaccessible. Il détient 7.002 bitcoins, soit une coquette somme après la progression spectaculaire de la cryptomonnaie (environ 220 millions de dollars). Autrement dit, il risque de regretter amèrement le blocage de son portefeuille s'il ne retrouve pas son mot de passe.

Le cas de Stefan Thomas n'est pas isolé . Selon la firme de données Chainalysis, environ 20 % des 18,5 millions de bitcoin en circulation sont perdus ou bloqués dans des portefeuilles devenus inaccessibles. Il existe des sociétés spécialisées dans le recouvrement de mots de passe de wallets. Celles-ci sont fort sollicitées en ce moment. Wallet Recovery Services a indiqué avoir reçu 70 demandes par jour d'aides, trois fois plus que le mois dernier.

Le bitcoin s'est envolé depuis un an et bat record sur record.

Ce blocage de portefeuille présente un aspect bénéfique pour les autres détenteurs de portefeuille. Car on imagine facilement que des personnes comme Stefan Thomas veuillent vendre leurs cryptomonnaies pour gagner de l'argent en masse, alors que le bitcoin a pris plus de 350% sur un an. En l'absence de tels vendeurs, la cryptomonnaie peut continuer de progresser.