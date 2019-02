Un nouvel label pour les produits financiers durables

Fort critiqués pour leur manque de transparence, les fonds durables ont désormais un label à viser. Febelfin, l’association qui représente le secteur bancaire belge, a présenté ce jeudi une nouvelle norme pour les produits financiers durables. "Il y a une vraie demande sociétale pour les aspects climatiques. On a connu deux marches pour le climat et cinq jeudis de manifestation des étudiants, et lundi passé, les patrons de sociétés ont lancé "sign for the future" souligne Karel Van Eetveltdt, CEO de Febelfin. "De plus, nos clients nous ont demandé plus de clarté. Car il y a de plus en plus de produits durables , mais nos clients ne sont pas sûrs de leur qualité" ajoute-t-il.