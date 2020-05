Un pari sur les actifs risqués

Les secteurs les plus risqués ont été plébiscité par les investisseurs cette semaine sur des espoirs de relance économique.

Les marchés d'actions en Europe et aux Etats-Unis ont fort remonté cette semaine, sur des espoirs de relance économique après les mesures de déconfinement prises dans la plupart des pays européens, y compris en Belgique. Toutefois, des économistes ont estimé que la progression des indices boursiers tient plus de la politique monétaire très agressive des banques centrales, qui ont injecté des milliards de dollars sur le circuit monétaire pour soutenir des économies chancelantes à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Stoxx 600 a pris près de 3% sur la semaine, alors que lundi dernier, les marchés américains et londoniens sont restés fermés pour cause de Memorial Day aux Etats-Unis et de Spring Bank Holiday en Grande-Bretagne.

Les indices d'actions européennes ont aussi salué le plan de relance économique dévoilé par la Commission européenne mercredi. Celle-ci a proposé de nouvelles taxes destinées à abonder un budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros. Ce fonds combinerait 500 milliards d'aides directes et 250 milliards de prêts financés par un emprunt communautaire mené par la Commission.

Les places boursières en Europe ont profité de l'optimisme sur la levée des restrictions, les actions des compagnies aériennes, des groupes de tourisme et du commerce gagnant toute du terrain. Michael Hewson analyste chez CMC Markets

Les bourses ont ignoré la guerre des mots entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong Kong où les protestations contre le projet de loi de sécurité nationale prennent de l'ampleur. Donald Trump a déclaré mardi qu'il se préparait à engager cette semaine une action contre Pékin. Vendredi, le Président américain a tenu une conférence de presse pour présenter ses mesures. Les investisseurs ont été rappelés à l'ordre à la veille du week-end car les indices boursiers ont terminé vendredi sur un fort recul, qui n'efface toutefois pas leurs gains hebdomadaires.

Recherche des actifs risqués

Les secteurs les plus secoués durant la pandémie de Covid-19 à cause du choc économique provoqué par les mesures de confinement ont été particulièrement recherchés cette semaine. "Les places boursières en Europe ont profité de l'optimisme sur la levée des restrictions, les actions des compagnies aériennes, des groupes de tourisme et du commerce gagnant tous du terrain", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les valeurs bancaires ont également profité de la chasse aux actifs risqués. La rotation sectorielle qui se dessine sur les marchés interroge toutefois les analystes. Certains pensent que celle-ci peut encorer durer sur le court terme. C'est le cas chez Barclays qui souligne le rôle de la baisse de la volatilité sur les marchés dans cette évolution.

Chez JPMorgan, les analystes prédisent que la rotation sectorielle vers les secteurs les plus risqués pourrait ne pas durer d'ici l'été.

L'indice Vix, qui mesure la volatilité des options sur le S&P500, considéré comme baromètre de la peur des investisseurs, est retombé sous les 30 points. Cela a aussi permis à des introductions en bourse comme celle de JDE Peet's, la maison mère de Douwe Egberts, d'avancer son entrée en Bourse d'Amsterdam ce vendredi au lieu de la semaine qui suit, notamment. Cependant, chez JPMorgan, les analystes prédisent que la rotation sectorielle vers les secteurs les plus risqués pourrait ne pas durer d'ici l'été en raison des chiffres du second trimestre, craints par certains à cause des conséquences du confinement durant cette période.