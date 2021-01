Un plongeon boursier est possible, avertit le FMI

Le Fonds monétaire international s'inquiète de la valorisation de certains actifs. Son rapport de stabilité financière avertit qu'une correction est possible.

"Les marchés semblent de plus en plus complaisants devant la hausse continue des valorisations des actifs."

Selon l'institution financière, tant que les vaccins contre le coronavirus ne seront pas largement disponibles, la progression des marchés et la reprise économique continueront à reposer sur un soutien prolongé des politiques budgétaires et monétaires. À l'avenir, ajoute-t-elle, la difficulté de dégager de la rentabilité dans un environnement de faibles taux d'intérêt pourrait peser sur la capacité et la volonté des banques d'octroyer des prêts.