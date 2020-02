Un record de nouveaux capitaux en ETF chez Blackrock

Obligations, ISR et méga-tendances

Charles Symons relève également que les méga-tendances comme le vieillissement de la population, l'urbanisation et l'automatisation, intéressent toujours plus les investisseurs particuliers et professionnels. Il constate aussi que "dans cette période de taux très bas, des solutions de placement en ETF commencent à voir le jour en Allemagne". En Belgique, il voit aussi de plus en plus de solutions comme le Keyprivate, Matti de Bolero, et Gambit chez BNP Paribas pour investir en ETF. Il relève aussi que dans la gestion discrétionnaire et les fonds de fonds en Belgique, 15% des portefeuilles sont désormais investis en ETF. "L'aspect frais joue un rôle important".