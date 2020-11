Un "shorteur" sur Telenet | Une biotech grimpe | Avis de brokers sur Solvay, Galapagos et Umicore (+Briefing)

Ageas se démarque avec un gain de 3,6%. L’assureur est suivi par Solvay (+2,9%) qui bénéficie d’un avis de broker et de Barco (+2,3%).

Pointons encore les progressions d’ AB InBev (+2,2%) et de GBL (+2,2%).

Hors Bel 20, Oxurion grimpe de 7,5%. La biotech s’est assurée de nouveaux brevets pour un de ses candidats traitements. Picanol avance de 5,2% et Balta de 4,3%.

Dans le bas du tableau, Asit perd 6,6%, Euronav 3% et Van de Velde 1,2%.

Le briefing actions belges

>Proximus et Citymesh ont conclu un contrat permettant à Citymesh d'offrir des services de télécommunications fixes et mobiles B2B à ses clients via les réseaux de Proximus. Le communiqué.