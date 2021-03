"Un taux US à 2% serait digne d'achat pour les Européens"

Jeudi, le taux des titres de dette des USA qui arrivent à échéance dans 10 ans a dépassé 1,7% pour la première fois depuis janvier 2020, alors qu'il avait clôturé à 1,64% la veille. Le taux des Treasuries à 30 ans, qui se situait à 2,42% mercredi soir, a quant à lui franchi la barre des 2,5%, ce qui n'était plus arrivé depuis un an et demi. Ce regain de tension des rendements américains est dû à la position adoptée par la Réserve fédérale (Fed) mercredi. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a estimé que la hausse des taux des obligations à long terme n'était pas préoccupante . Les investisseurs semblent en conclure que la Fed laissera les rendements s'apprécier.

"Rôle de stabilisateur"

Pourquoi? " Cela va rendre un peu de marge de manœuvre aux banques (qui gagnent de l'argent grâce à la différence entre les taux qu'elles perçoivent sur les prêts à long terme et les taux auxquels elles rémunèrent les placements à court terme, NDLR)", explique Nicolas Forest. "De plus, la hausse des taux longs va freiner le marché immobilier qui s'est un peu trop enflammé aux États-Unis. La montée des taux va jouer un rôle de stabilisateur."

Taux belge stable

La montée des taux en Europe n'inquiète pas non plus Nicolas Forest car, selon lui, la Banque centrale européenne (BCE) veillera au grain: "La BCE ne veut pas que les taux longs montent trop parce que la croissance des pays de la zone euro est beaucoup plus fragile et parce que leurs plans de relance sont plus faibles."