Un trader fou?

Le Français Harouna Traoré, qui pensait agir sur une plateforme de démonstration, avait une exposition de plus de 6 milliards de dollars sur les marchés boursiers.

On croyait que ce n’était plus possible, notamment après l’affaire Kerviel. Et pourtant… Un Français, apprenti trader, a réussi à détenir une position de plus de 6 milliards de dollars en contrats sur indices boursiers, pensant qu’il opérait dans un premier temps sur une démo d’une plateforme boursière! Et c’est là que cela se corse entre le trader en question, Harouna Traoré (41 ans), et la firme de courtage Valbury Capital basée à Londres. Chacun se rejette la faute. Traoré a attaqué Valbury devant un tribunal français parce que la firme refuse de lui verser 10 millions d’euros de profits réalisés sur les transactions.

Reprenons par le début. Traoré avait ouvert un compte de 20.000 euros chez Valbury. Il prétend qu’il a d’abord voulu s’entraîner sur une plateforme de démonstration. Et comme c’est une démo, il n’y a pas de limite dans les transactions.

Le jeudi 29 juin 2017, il prend des positions sur des contrats sur l’indice EuroStoxx 50. De grosses positions. Et après quelques heures de trading, il réalise que ses ordres et sa perte de plus d’un million d’euros sur cette plateforme sont bel et bien réels. Stupéfaction. "J’ai pensé que ma vie était finie", raconte ce père de deux enfants. "Je me suis demandé comment j’allais faire pour rembourser tout cela", explique-t-il à l’agence Reuters.

Il décide alors de poursuivre ses transactions afin de se refaire. Il prend des positions pour plus de 5 milliards de dollars sur des contrats sur l’indice américain S&P500! Et cela fonctionne. Sa perte se transforme en profit de plus de 10 millions de dollars.

Mais c’est là que les problèmes commencent. Valbury ouvre une enquête et conclut que le trader a agi en violation du contrat qui les lie. La firme annule les transactions et gèle le versement des gains réalisés lors de cette journée de trading.