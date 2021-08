Un très bon trimestre en Europe mais les prévisions dominent

Perspectives prudentes

Mais il serait faux de penser que les résultats récemment publiés donnent le tempo sur les marchés d'actions. Si on observe les performances boursières récentes en Europe, on constate que ceux dont les bénéfices ont le plus dépassé les attentes n'en ont pas nécessairement profité en bourse . Ainsi, Volkswagen , dont les profits du deuxième trimestre ont dépassé de 77% l'estimation moyenne des analystes, voit son action reculer de 3% sur un mois.

Cette tendance s'observe aussi dans différents secteurs. Si on considère les valeurs énergétiques, les bénéfices engrangés d'avril à juin ont été largement meilleurs que prévu: ils ont dépassé de 23,5% les attentes. Mais en bourse, ce secteur est l'un de ceux qui sont le plus à la traîne depuis début juillet: l'indice Stoxx de l'Énergie recule de 4%. Et pour cause: le ralentissement de la reprise économique à l'échelle mondiale devrait entraîner une diminution de la demande de ressources énergétiques.