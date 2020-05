Un très mauvais signal

Karlsruhe a parlé. Que la zone euro tremble sur ses bases à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle allemande logée dans cette cité du Land de Bade-Wurtemberg en dit long sur la structure de l’Europe monétaire. La Banque centrale européenne (BCE) n’est pas soumise aux lois allemandes, mais la Bundesbank l’est. Et c’est cette dernière qui applique la politique monétaire européenne en Allemagne. C’est suffisant apparemment pour potentiellement remettre en cause le pouvoir de la BCE et ses "whatever it takes" destinés à contrecarrer la crise.