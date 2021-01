Une BCE peu attendue sur les marchés

Les analystes de Bank of America

La communication sur des thèmes clés et la visibilité sur les actions (achats hebdomadaires du PEPP) seront les éléments clés à surveiller

Toutefois, les analystes attendent des indices de la BCE lors de la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de l'institution, après la réunion de politique monétaire ce jeudi. Certains ont été déçus par les annonces de décembre. "Nous avons trouvé la partie crédit du paquet faible et nous nous attendons à ce que la BCE y revienne éventuellement, mais il est trop tôt pour agir" ont écrit les analystes de Bank of America dans une note. "La communication sur des thèmes clés et la visibilité sur les actions (achats hebdomadaires du PEPP) seront les éléments clés à surveiller" ont-ils ajouté.