Une année 2019 difficile pour Carmignac

Carmignac , firme de gestion d’actifs basée en France, a de nouveau connu des retraits importants l’année passée . Didier Saint-Georges, membre du Comité d'Investissement Stratégique et Managing Director de la société, a indiqué que les actifs sous gestion étaient descendus à 35 milliards d’euros , contre 42 milliards d’euros à la fin 2018, une année qui avait déjà été difficile.

"Sur l’ensemble de l’année dernière, nous avons subi des retraits de 9,9 milliards d’euros, et au quatrième trimestre, de 1,2 milliard d’euros", précise-t-il. "Les fonds qui ont subi les principaux retraits sont Patrimoine et Sécurité, deux de nos fonds qui gèrent les plus gros actifs. Ils ont tous les deux offert une performance décevante l’année passée, alors c’est la règle du jeu", a-t-il relevé lors d’une conférence de presse à Paris ce jeudi.