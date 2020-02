Une approche durable revue chez AXA IM

Les nouvelles contraintes d'environnement pour les sociétés poussent les gestionnaires de fonds à revoir leur approche ISR (Investissement socialement responsable). Chez Axa Investment Managers, Gilles Guibout, responsable de l’équipe Actions Europe/Eurozone, indique que les fonds de sa firme ont franchi une étape supplémentaire avec cette approche."Nous avons toujours regardé les facteurs ISR pour les sociétés dans lesquelles nous investissons, car cela fait bon sens. Nous voulions nous assurer que le modèle de développement soit soutenable et que les sociétés ne font pas n'importe quoi avec l'environnement", précise-t-il.

"Avec le changement climatique, nous avons apporté une dimension supplémentaire, en développant un indicateur pour déterminer quelle société émet déjà moins de CO2 et quelle société va émettre moins de CO2. Car avec les accords de Paris sur le climat, toutes les entreprises européennes vont devoir baisser leurs émissions de CO2", indique-t-il.

Une approche délicate

Gilles Guibout reconnaît que la tâche est délicate. "Aujourd'hui, les données ISR ne sont pas normées, y compris le reporting des émissions de CO2. Il y a beaucoup d'incompréhension des critères, et toutes les sociétés n'ont pas le même niveau de familiarisation avec ces critères", admet-il. "Nous faisons l'état des lieux de l'information disponible en la matière pour la restructurer et construire notre propre indicateur", indique-t-il.

Au total, trente personnes dans l'équipe d'Axa Investment Managers travaillent pour l'approche ISR de la firme. Il précise aussi que son équipe "engage des discussions avec les sociétés afin de se doter d'outils". "On établit aussi des comparaisons au sein d'un même secteur pour les sociétés car ça n'a pas de sens de prendre une entreprise par rapport à une moyenne."

Pour autant, il n'exclut pas les compagnies pétrolières de son univers d'investissement. "En réalité, ces sociétés ne vont pas cesser d'exister, mais c'est notre rôle de challenger des firmes comme BP ou Total afin qu'elles adoptent une démarche plus constructive. De plus, l'effort que ces sociétés doivent consentir pour réduire leurs émissions de CO2 est bien plus important que celui de sociétés télécoms comme Orange ou Deutsche Telekom", souligne-t-il.