Une bulle? Encore un effort...

Est-on dans une bulle? Non pas encore, pense la firme Pictet. Selon cette dernière, les bulles spéculatives sont souvent accompagnées d’un enthousiasme généralisé des investisseurs. Or, plusieurs indicateurs montrent que ce n’est pas encore le cas. Les flux au niveau des fonds en actions sur les douze derniers mois ont été plutôt maigres. L’optimisme des particuliers est bien là, mais sans explosion de joie, ainsi que le montre la proportion entre haussiers et baissiers chez les investisseurs privés américains.