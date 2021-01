Une bulle finit toujours par éclater

Si AB InBev et Galapagos ont été les titres les plus négociés par les particuliers chez les courtiers en ligne, une autre valeur a aussi été plébiscitée. Et celle-ci montre tous les signes alarmants d'une bulle. Il s'agit du constructeur automobile Tesla. En 2020, l'action a vu son cours multiplié presque par huit et sa valeur boursière pèse autant que les huit principaux constructeurs automobiles qui suivent le groupe d'Elon Musk. Mais celui-ci ne représente que 1% des voitures vendues dans le monde. La progression continue de l'action en 2020 a créé un véritable appel d'air pour les investisseurs particuliers.