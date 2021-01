Une bulle sur les actions liées à l’environnement

La valorisation des actions labellisées ISR (investissement socialement responsables) inquiète de plus en plus les investisseurs professionnels. L'indice Index Renewable Energy se négocie à 42 fois les bénéfices, soit le double du multiple de l'indice MSCI World. L'indice MSCI Global Environment et l'indice MSCI World ESG leaders se négocient à des valorisations record. Beaucoup d’analystes pointent l’engouement du public pour les actions et les fonds ISR, qui ont connu des flux importants.