"Une consolidation boursière dans les semaines qui viennent"

La croissance économique pour 2021 devrait ressortir vers 5-6% en Chine , 4-5% aux États-Unis , et probablement un peu moins rapide en Europe en raison de l’ étalement des confinements et des contraintes sanitaires qui vont continuer à peser sur l’activité au premier semestre 2021.

"Pour 2021, nous pensons qu’il existe désormais une probabilité importante que les actions cycliques continuent leur bonne performance de ces deux dernières semaines. La décote de certains secteurs avait atteint des niveaux extrêmes, et ils ont bien répondu aux annonces relatives aux différents vaccins. Nous allons retrouver une certaine forme de normalité, où il sera possible de faire une distinction entre les bonnes et les mauvaises sociétés sur chaque secteur." Il faudra privilégier les actions de qualité tant sur la croissance que sur les cycliques, notamment les banques ou les producteurs d’automobiles avec des bilans sains. "Aujourd'hui, tout n’est pas bon à acheter sur le secteur technologique, et je pense que nous nous dirigeons vers un environnement dans lequel la capacité de faire du stockpicking pourra faire la différence."