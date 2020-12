Une déception sur les marchés après la BCE

Les valeurs bancaires européennes se sont repliées après les nouvelles mesures de soutien de la BCE. Les taux obligataires sont remontés, et l'euro a progressé face au dollar.

Comme prévu, la Banque centrale européenne (BCE) a recalibré à la hausse son programme d'aide à la zone euro. Sur les marchés obligataires, les rendements des obligations d'Etat de la région sont tous remontés après cette annonce.

La BCE a augmenté la taille globale de son programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) de 500 milliards d'euros à 1.850 milliards d'euros et a prolongé le programme de neuf mois jusqu'en mars 2022, dans le but de maintenir les coûts d'emprunt des gouvernements et des entreprises à des niveaux records. Elle a aussi annoncé que les conditions très favorables de ses opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), destinées à alimenter les banques en liquidités, s'appliqueraient pendant une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022.

"La BCE a tenu sa promesse de recalibrer ses instruments", a souligné l'économiste de Berenberg Florian Hense. "L'ensemble de politiques qui vient d'être annoncé est globalement conforme à nos attentes et à celles du marché."

"L'absence d'amélioration des modalités de prêt aux banques en matière d'échelonnement et de réduction du taux de refinancement des LTRO constitue une légère déception du point de vue du marché." Kaspar Hense Gérant de Bluebay AM

La banque centrale de la zone euro avait clairement indiqué pendant des semaines qu'un nouvel assouplissement était à venir. Des analystes ont souligné que sur les marchés obligataires, les investisseurs craignaient que la BCE ne tienne pas ses promesses. Le taux allemand à dix ans avait notamment reculé avant l'annonce officielle de l'institution. Les rendements obligataires ont ensuite légèrement augmenté après sa déclaration.

Des banques délaissées

Sur les marchés d'actions, le secteur des banques a souffert après les annonces de la BCE. Cette baisse a pesé sur les bourses européennes qui ont terminé en baisse, avec un recul de 0,38% pour le Stoxx 600, 0,27% pour le DAX, et de 0,40% pour le Bel 20. "L'absence d'amélioration des modalités de prêt aux banques en matière d'échelonnement et de réduction du taux de refinancement des LTRO constitue une légère déception du point de vue du marché", a expliqué Kaspar Hense, gérant de Bluebay AM. L'indice Stoxx 600 Banks a perdu 1,96% et signé sa pire performance depuis six semaines.

"Les investisseurs attendaient des mesures plus importantes car ils misaient sur l'inquiétude de la BCE quant à la situation économique." Naeem Asla Analyste chez Ava Trade

Des analystes soulignent aussi l'impact des propos de Christine Lagarde durant la conférence de presse qui a suivi l'annonce des nouvelles mesures. La présidente de la BCE a notamment indiqué que le calendrier du PEPP pourrait être reconsidéré si nécessaire. "Elle a essentiellement pris un peu de distance par rapport à l'expansion attendue de 500 milliards d'euros en disant que tout cela pourrait ne pas être dépensé", a indiqué Bas van Geffen, analyste quantitatif de la BCE chez Rabobank.

Un euro en progression

Sur le marché des changes, l'euro est remonté face au dollar, à 1,212 USD. Depuis la précédente réunion de politique monétaire de la BCE en novembre, la monnaie européenne s'est appréciée de plus de 3% face au billet vert. Naeem Aslam, analyste chez Ava Trade, estime que l'euro a profité de la déception des investisseurs après les annonces de la BCE. "Les investisseurs attendaient des mesures plus importantes car ils misaient sur l'inquiétude de la BCE quant à la situation économique", a-t-il fait remarquer.

