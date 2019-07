Une décision de la BCE très attendue

Dans ce contexte, les analystes sont dubitatifs sur les annonces que pourrait encore faire la BCE ce jeudi.

"La principale question pour la BCE est de savoir si elle peut se permettre d'attendre encore six semaines avant de lancer de nouvelles mesures ou si elle va surprendre les marchés jeudi avec ces mesures", indique Carsten Brzeski, économiste chez ING DiBa. "En règle générale, la BCE se montre plus patiente en demandant de collecter plus de données, et attend la publication des chiffres du deuxième trimestre en août et les prochaines prévisions de son équipe avant de prendre une décision sur les taux", rappelle-t-il. "Mais Mario Draghi a montré qu'il pouvait réagir rapidement et être en avance sur les anticipations. Cela pourrait amener à une nouvelle action de la BCE jeudi (...) Comme les prévisions d'inflation reprises dans les données sont à la baisse, et qu'il y a un risque d'une prochaine baisse des taux par la Réserve Fédérale américaine, il y a toutefois un petite probabilité que la BCE prenne déjà une décision cette semaine sur une action concrète, remarque Eric Dor. Déjà, elle pourrait utiliser la communication prospective pour encore postposer l'horizon jusqu'auquel elle compte au moins maintenir les taux très bas, et continuer les achats bruts, comme le QE (le programme d'achat d'obligations, NDLR)."