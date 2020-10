Une économie à deux vitesses en zone euro

L'indice composite, qui combine l'activité des services et du secteur manufacturier, s'affiche à 49,4 dans la zone euro, après 50,4 en septembre.

Parmi les différents pays, les économies plus manufacturières ont logiquement mieux résisté, l'Allemagne en tête. "L'Allemagne a été le seul point lumineux" en zone euro, notent les économistes de l'institut Markit. Elle est la seule nation européenne à avoir connu une expansion de son activité économique ces quatre derniers mois.

"Une économie à deux vitesses"

À voir les chiffres allemands de plus près, on constate que l'indice prenant le pouls de l'activité manufacturière a grimpé à 58, soit son plus haut niveau depuis avril 2018. Quant à l'indice du secteur des service, il s'est contracté à 48,9.