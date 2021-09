Une économiste belge en vue à la BCE

Cette docteure en économie de la KULeuven n’a aucun lien familial avec l’entrepreneur Luc Vansteenkiste (on a dû souvent lui poser la question...). Elle a rejoint la BCE en 2002 quand elle a débuté sa carrière comme économiste et experte dans des domaines comme les taux de change, l’économie US ou les économies émergentes. Elle a occupé plusieurs postes à la BCE et a déjà participé à de nombreuses réunions européennes et internationales. Elle est donc en territoire connu pour son nouveau poste.